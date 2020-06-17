Берлин, , 15:01 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz обнародовала тизер с обновлённым Mercedes-AMG E63 S 4Matic+. Изображения распространила пресс-служба автокомпании.

Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ Пресс-служба Mercedes-Benz

На представленном тизере изображён только левый задний фонарь и значок с обозначением модели.

По предварительной информации, рестайлинговое авто оснастят четырёхлитровым твин-турбо V8 мощностью не менее 603 л. с. (850 Нм) крутящего момента.

Что же касается внешнего вида рестайлинговой модели, то, судя по ранее полученным шпионским фото, E63 S будет иметь агрессивный экстерьер. Так, спереди у авто появится решётка радиатора с вертикальными ламелями, а по бокам будут установлены большие воздухозаборники.

Кроме того, обновлённый Mercedes-AMG E63 получит изящный спойлер сзади и четыре патрубка системы выхлопа.

Старт продаж обновлённого авто должен состояться до конца 2020 года.

Напомним, премьера Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ состоится 18 июня 2020 года.

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