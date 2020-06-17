Одесса, Украина, , 13:45 — REGNUM В Одесской области Украины на полигоне «Алибей» продолжаются испытания ракетного комплекса «Нептун», сообщила 17 июня пресс-служба генерального штаба ВСУ.

Особенностью данных испытаний является то, что ракета оснащена боевой частью.

В украинском генштабе не скрывают, что ракету разработали для противодействия России в Чёрном и Азовском морях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине сообщило, что передаст украинским силовикам военную помощь на сумму $60 млн, которая включает в себя противотанковые ракеты Javelin.

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