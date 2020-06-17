Москва, , 13:43 — REGNUM Компания BMW Group обнародовала стоимость BMW M5 и BMW M5 Competition для российского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба баварской марки.

Новинка в России будет продаваться в двух вариантах — BMW M5 Competition по цене 8 млн 650 тыс. рублей и BMW M5 Competition M Special по цене 9 млн 850 тыс. рублей.

Модификация Competition будет оснащена новой радиаторной решёткой, светодиодной оптикой с тонкими контурами, а на корме авто появятся светодиодные фонари L-образной формы.

Главной особенностью семейства BMW M5 и версии Competition станут алюминиевый капот, вентиляционные прорези в передних крыльях, стильные зеркала заднего обзора и крыша из углепластика.

Кроме того, авто укомплектуют легкосплавными дисками M размером 20 дюймов, на которые будут «обуты» разноразмерные шины.

Отдельно стоит отметить, что обе модификации M5 имеют спортивную коробку «автомат» M Steptronic, рулевое управление M Servotronic, а также адаптивную подвеску.

Ранее стало известно, что седан BMW M5 нового поколения в комплектации Competition Package оснастят 625-сильным силовым агрегатом V8 с двумя турбинами объёмом 4,4 л.

Читайте также: Рестайлинговый BMW M5 рассекретили раньше его премьеры