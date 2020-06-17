Лондон, , 13:00 — REGNUM Британская компания Jaguar Land Rover представила юбилейную версию Range Rover Fifty. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Всего в честь 50-летия марки планируется собрать 1970 экземпляров данной версии автомобиля.

Специалисты компании выполнили новинку в классическом стиле. В палитру цветов кузова дизайнеры добавили оттенки 50-летней давности. Среди них: Toscana Blue, Bahama Gold и Davos White.

За базу для модели инженеры марки взяли короткую версию Range Rover Autobiography. Юбилейная модификация автомобиля выделяется рядом шильдиков с наименованием спецверсии. Они расположены на передних дверях модели, а также в салоне на передней панели, всех креслах, на центральном тоннеле и накладках на порогах.

Кроме того, авто из спецсерии будет снабжено 22-дюймовыми колёсными дисками с двумя вариантами дизайна.

В линейке агрегатов Fifty имеется гибридная силовая установка от модификации P400e, состоящая из двухлитрового турбированного движка на 300 л. с. и одного электромотора на 116 л. с.

Ранее управляющий директор спортивного подразделения SVO бренда Jaguar Land Rover Майкл ван дер Санде заявил, что компания запланировала премьеру более производительных версий для всех своих будущих электрифицированных моделей.

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