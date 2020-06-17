Вена, , 11:16 — REGNUM Чешская компания Skoda проводит в Австрии испытания обновленной версии «заряженного» кроссовера Kodiaq RS. Снимки с тестов размещены на сайте издания Motor1.

Новинка снабжена семью креслами, модернизированным передним бампером и иными фонарями. У тестируемого экземпляра галогенные фары, однако у серийной версии уже в стандартной комплектации будет полностью светодиодная оптика. Не исключено, что «заряженный» кроссовер оснастят той же матричной светодиодной оптикой, что и флагманский седан Superb и Octavia четвертого поколения.

Журналисты издания заметили в салоне обновлённой модели лист с техническими спецификациями. Согласно документу, новинка будет укомплектована двухлитровым турбированным дизельным агрегатом 2.0 TDI Evo Volkswagen Group мощностью 200 «лошадей». Силовой агрегат будет сочетаться с коробкой передач DSG.

Кроме того, в линейку моторов позже будет включён плагин-гибридный движок от Superb iV мощностью 218 л. с.

Ожидается, что премьера обновлённого Skoda Kodiaq пройдёт в конце 2020 года.

Напомним, в начале июня дилеры чешской компании в РФ приступили к приёму заказов на рестайлинговый Skoda Rapid в версии Hockey Edition с особым «хоккейным» дизайном и шильдиком Hockey Edition на кузове.

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