Рим, , 10:24 — REGNUM Официальная премьера плагин-гибридной версии Maserati Ghibli состоится 15 июля 2020 года. Об этом сообщается в видео-тизере, размещённом пресс-службой итальянского автопроизводителя.

Итальянская компания планировала представить новую версию Ghibli на автосалоне в Пекине (Китай) еще в апреле 2020 года, но из-за пандемии нового коронавируса руководство автопредприятия было вынуждено перенести премьеру авто на сентябрь текущего года.

Однако теперь итальянский бренд решил ускорить знакомство поклонников марки с новинкой и организует онлайн-мероприятие, чтобы представить её.

Ghibli Hybrid станет одним из первых электрифицированных автомобилей марки. Согласно планам компании, до 2023 года практически все модели бренда будут так или иначе электрифицированы. В их число войдут кроссовер Levante и седан Quattroporte.

Ранее автокомпания Maserati провела испытания обновлённой версии кроссовера Levante с четырёхлитровым мотором V8, который способен выдавать 590 л. с.

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