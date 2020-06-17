Нью-Дели, , 08:55 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai готовит к производству семиместную вариацию кросса Hyundai Creta для индийского авторынка. Об этом сообщает RG.

Под этот проект компания начала монтаж и переналадку оборудования в индийском городе Ченнай (штат Тамилнад).

Ожидается, что трёхрядную Creta будут собирать на тех же линиях, что и актуальный кроссовер второго поколения. Подготовка к старту производства новинки должна занять пять дней. Выпуск же нового автомобиля запланирован на четвёртый квартал 2020 года.

В линейку агрегатов семиместной модели Creta, скорее всего, войдут три двигателя: 115-сильный движок рабочим объёмом 1,5 л, 115-сильный турбированный дизель такого же рабочего объёма и 1,4-литровый бензиновый турбированный мотор от Kia Seltos.

Экстерьер новой модели автопроизводитель пока не раскрывает, но, судя по уже появившимся в сети шпионским снимкам, семиместная Creta будет гораздо длиннее и выше обычного кросса.

Ранее стало известно, что южнокорейские автопроизводители Hyundai планируют создать электрическую модель 45 EV на совершенно новой глобальной платформе E-GMP.

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