Чжэнчжоу, Китай, , 08:04 — REGNUM Первый китайский электротрактор, работающий на топливных ячейках, был представлен Национальным институтом аграрной техники (CHIAIC) в городе Лояне центральной провинции Хэнань, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Новейший трактор модели ET504-H имеет футуристический и спортивный вид, а также оснащен модулем связи 5G, что позволяет ему работать в режиме автопилота или в режиме удаленного управления. Он был совместно разработан CHIAIC и Лоянской продвинутой производственной промышленной базы НИОКР при Исследовательском институте продвинутого оборудования Института Цинхуа.

Трактор оснащен постоянным магнитом, синхронным двигателем, а также независимыми моторами для подъема и руления. Водородные топливные ячейки вступают в действие, когда заряд батарей трактора находится ниже определенного порога, или же при очень тяжелых нагрузках.

Благодаря технологиям связи пятого поколения, имеется возможность в режиме реального времени отслеживать статус трактора ET504-H, а также мониторить окружающую его обстановку.