Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Малый космический аппарат Red-Eye-2, оборудованный для проведения экспериментов по программе управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), будет выведен на орбиту 17 июня с борта Международной космической станции (МКС), сообщает 16 июня американское аэрокосмическое агентство НАСА.

На официальном сайте НАСА указано, что спутник будет запущен из японского модуля Kibo с помощью канадского манипулятора SSRMS.

Орбитальный аппарат Red-Eye-2 массой 110 кг был доставлен на МКС американским грузовым космическим кораблем Cygnus в феврале 2020 года.

По утверждению НАСА, по программе DARPA аппарат будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.

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