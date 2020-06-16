Псков, , 18:30 — REGNUM В ближайшие несколько дней на вооружение Псковской гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) поступит батальонный комплект новых боевых машин десанта БМД-4М, сообщает 16 июня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Батальонный комплект из почти 40 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» будет передан личному составу одного из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ.

Ранее экипажи для этих боевых машин прошли двухмесячное обучение в Омске на базе 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск.

Справка ИА REGNUM: боевая машина десанта БМД-4М принята на вооружение ВДВ в 2016 году. Способна десантироваться как посадочным, так и парашютным способом. Боевой модуль машины вооружен 100-мм орудием — пусковой установкой, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом. Кроме экипажа из трех человек БМД-4М способна перевозить пятерых десантников с вооружением.

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