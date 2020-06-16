Москва, , 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня.

В тексте указано, что наиболее заинтересованны в закупке российской военной авиатехники страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

«Перспективы общества на рынке боевой авиационной техники в долгосрочном периоде связаны с серийным производством Су-57 (ПАК ФА, Т-50) и его экспортной версии, а также выходом на рынок беспилотных авиационных комплексов», — сообщается в тексте отчёта.

Кроме того, сообщается, что испытания истребителя пятого поколения находятся «на завершающей стадии».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года совершил первый полёт тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта «Охотник».

По планам Минобороны России, к 2028 году в составе ВКС должны быть созданы три авиаполка общей численностью 76 истребителей Су-57.

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