Амстердам, , 15:34 — REGNUM Компания Donkervoort из Нидерландов представила автомобиль, способный развивать поперечное ускорение 2G в поворотах. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Автопроизводители планируют выпустить только 70 экземпляров новинки, которую называют «первым супер-спортивным автомобилем с возможностью поперечного ускорения до 2G».

Новинка может преодолевать боковое ускорение более 2G в крутых поворотах на стандартных дорожных шинах. При этом стоит отметить, что его серийные шины созданы из резины Nankang AR-1, предназначенной для гонок. Тем не менее их вполне можно использовать и для обычной езды в городских условиях.

Под капотом модели 2,5-литровый рядный пятицилиндровый мотор Audi с турбированным наддувом производительностью 420 «лошадей». Мотор сочетается с коробкой передач с двойным сцеплением или 5-скоростной механической трансмиссией Tremec. Привод у авто исключительно передний.

С 0 до 100 км/ч родстер разгоняется за 2,7 секунды и набирает максимальную скорость в 280 км/ч.

Напомним, в начале июня нынешнего года на предприятии баварской марки BMW был собран последний экземпляр модели гибридного суперкара i8 с подключаемым электрическим модулем.

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