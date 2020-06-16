Набережные Челны, Татария, , 15:20 — REGNUM В Набережных Челнах специалистами ПАО «КамАЗ» создан первый в истории предприятия грузовой электромобиль — электрический мусоровоз «Чистогор», сообщает пресс-служба автогиганта.

Новая машина станет родоначальником семейства грузовых автомобилей на электрической тяге. Уже изготовлено шасси автомобиля, идет калибровка и настройка электронных и электрических систем. В августе проведут дорожные испытания шасси вместе с мусоровозной надстройкой. К серийному производству электромобиля КамАЗ-53 198 приступят в 2023 году.

Его грузоподъемность составляет 6 тонн, полная масса автомобиля — 19,5 тонн. Грузовой электромобиль-мусоровоз КАМАЗ-53 198 оснащен современной комфортной кабиной на четырёхточечной пружинной подвеске без спального места. Максимальная скорость электрогрузовика — не менее 90 км/час. Ёмкость тяговой аккумуляторной батареи — 156,6 кВт/ч. Расчётный запас хода при полной массе автомобиля, с учётом работы надстройки на прессование мусора — 100 км. Такой запас хода позволит осуществить на одной зарядке не менее двух циклов сбора и выгрузки мусора, что соответствует обычному режиму эксплуатации мусоровозов в крупных городах.

Использование грузовых электромобилей позволит полностью исключить выбросы вредных веществ в атмосферу и снизить уровень шума. С помощью нового автомобиля собирать отходы станет возможным и в ночное время суток, не тревожа при этом жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии КамАз выпускает инновационный транспорт — электробус.

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