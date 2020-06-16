Берлин, , 14:50 — REGNUM Тюнинг-ателье Lumma Design GmbH, расположенное в немецком городе Бенцинген, представило «заряженную» версию Audi RS Q8 в очень стильном тюнинге. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Инженеры компании Lumma разработали для Audi RS Q8 аэродинамический обвес из углеволокна. С ним авто смотрится гораздо спортивнее и агрессивнее. Пакет обновлений для кроссовера называется CLR 8 RS. Он включает в себя карбоновые расширители передних и задних колесных арок, заднюю кромку и диффузор из карбона и спойлер на крыше.

Часть деталей из углерода размещена на дверных панелях и задних фонарях — они дополняют агрессивный вид автомобиля.

Тюнеры также модернизировали мотор, установив специальный модуль управления производительностью двигателя. Он увеличивает максимальную мощность четырёхлитрового агрегата V8 твин-турбо с 103 л. с до 694 «лошадей».

Напомним, российские дилеры немецкой компании Audi в РФ приступили к продажам нового кроссовера Audi Q7.

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