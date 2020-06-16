Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Японская компания Nissan провела в Соединённых Штатах премьеру обновлённого кроссовера Rogue (X-Trail). Об этом сообщается на сайте Motor1.

Отмечается, что рестайлинговый кроссовер стал первым автомобилем марки, который построили на новой архитектуре. Новинка стала короче на 38 мм (4652 мм) и ниже на 5 мм (1695 мм). При этом салон X-Trail стал более просторным.

Спереди модель выделяется двухъярусными фарами и стильной решёткой радиатора с крупной хромированной вставкой.

В салоне автопроизводители установили сиденья обтянутые кожей с ромбовидной прострочкой. Кроме того, кожзамом покрыта передняя панель и дверные карты.

Для американского рынка обновлённый кроссовер пока будет продаваться только с бензиновым атмосферным мотором рабочим объёмом 2,5 л мощностью 184 л. с. Этот движок агрегатируется с вариатором и приводом 4×4.

Напомним, 24 июня 2020 года стартуют продажи рестайлингового кроссовера Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power. Двигатель новинки состоит из бензинового мотора мощностью 79 л. с. рабочим объёмом 1,2 л и электродвижка мощностью 129 л. с.

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