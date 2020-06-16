Париж, , 08:45 — REGNUM Премиальная французская марка DS Automobiles представила плагин-гибридный кроссовер DS 7 Crossback E-TENSE 225. Об этом сообщается на сайте AutomotiveWorld.

В состав силового агрегата модели входит бензиновый мотор производительностью 180 «лошадей» (300 Нм) и электрический движок мощностью 110 л. с., который питается от батареи на 13,2 кВт-ч.

Силовой агрегат работает с 8-скоростной коробкой «автомат». При этом во время старта используется только электромотор. Электроагрегат позволяет авто набирать максимальную скорость в 135 км/ч. Запас хода в полностью электрическом режиме модели равен 72 км (по стандарту WLTP).

Новинка DS весьма экономична — её расход топлива составляет от 1,4 до 1,6 л на 100 км. Выбросы CO2 от машины находятся в диапазоне от 31 до 36 г/км.

Кроме того, водитель может включить гибридный режим для оптимального использования энергии. Доступен также спортивный режим, который дает водителю возможность использовать все имеющиеся 225 «лошадей» (360 Нм).

Ранее шведская компания Volvo разработала новую плагин-гибридную версию Volvo XC40 с мотором XC40 Recharge T4. Агрегат состоит из бензинового мотора мощностью 129 л. с. рабочим объёмом 1,5 л и вспомогательного электромотора мощностью 82 л. с.

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