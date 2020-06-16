Москва, , 08:35 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Ростех) создает новый пистолет скрытого ношения калибра 9×19 мм для оперуполномоченных. Об этом заявил гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

По его словам, предполагается выпуск трех версий пистолета — служебный полноразмерный, компактный скрытого ношения и специальная «спортивная версия».

Оружие необходимо тем оперативникам, которых не устраивает пистолет Макарова ни по мощности, ни по боезапасу, отметил Баков в интервью РИА Новости. Образец оружия появится «очень скоро», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России создается снайперская винтовка DXL-5, которая способна поражать цели на дальности до 7 км. Об этом ранее заявил директор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев. По его словам, таких винтовок на мировом рынке снайперского оружия еще не было. Планируется, что винтовка будет создана в начале 2021 года.

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