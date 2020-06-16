Санта-Клара, США, , 08:15 — REGNUM Компания Nvidia планирует выпустить еще как минимум две новых видеокарты на базе графического процессора GeForce GTX 1650. Об этом 16 июня сообщил портал DSOGaming со ссылкой на инсайдеров.

В качестве источника информации выступил известный пользователь Twitter momomo_us. Он обратил внимание, что две новых видеокарты, пока не анонсированных Nvidia, присутствуют в замечаниях к релизу новой версии программы AIDA64.

GeForce GTX 1650 TU116 и GeForce GTX 1650 TU106 будут иметь модули памяти GDDR6. Обозначение указывает, что они будут оборудованы матрицами TU116 и TU106.

Напомним, в мае 2020 года Steam сообщил, что GeForce GTX 1650 стала пятой по популярности видеокартой. Матрицей TU116 оборудованыо видеокарты GTX 1650 Super, GTX 1660, GTX 1660 Super и GTX 1660 Ti. TU106 используется в GeForce RTX 2060, RTX 2060 Super и RTX 2070.

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