Хабаровск, , 08:01 — REGNUM Во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний доставлен новейший корвет «Герой России Алдар Цыденжапов». Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Транспортно-спусковой док «Зея» с корветом, который является третьим в серии кораблём проекта 20 380, построенным на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота (ТОФ), прибыл во Владивосток из Комсомольска-на-Амуре.

В ближайшее время буксиры выведут боевой корабль из «Зеи» и поставят у пирса сдаточной базы завода во Владивостоке. В конце июня на корабле обоснуется экипаж, который начнёт готовить его к заводским ходовым и государственным испытаниям в акватории Японского моря. Корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» должен войти в состав ТОФ до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Амурском судостроительном заводе поставлен в транспортно-спусковой док «Зея» корвет «Герой России Алдар Цыденжапов», которому предстоит переход на сдаточную базу предприятия во Владивостоке.

Напомним, корвету присвоено имя Героя России Алдара Цыденжапова, который был матросом Тихоокеанского флота и служил на эсминце «Быстрый». В 2010 году, во время вспыхнувшего пожара он ценой своей жизни предотвратил взрыв на корабле и спас от гибели более 300 человек — членов экипажа.

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