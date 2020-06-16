Санта-Клара, США, , 03:03 — REGNUM Intel заявила, что её процессоры нового поколения для ноутбуков смогут защитить пользователей от «распространённых вредоносных атак». Об этом 15 июня сообщил журнал PC Gamer.

Одна из новых функций процессоров Tiger Lake, которая будет отвечать за безопасность, получила называние Intel Control-Flow Enforcement Technology (CET). В компании добавили, что CET поможет пользователям защититься от атак вредоносных программ, которым ранее было сложно противостоять только с помощью программного обеспечения.

Издание отмечает, что если перевести с «технического» на «простой английский», то Intel устранит «дыры» в системе безопасности, связанной с обработкой процессором потоков данных, поступающих из оперативной памяти.

Ранее Intel подвергалсь критике за то, что десятилетиями выпускала процессоры, имеющие уязвимости типов Spectre и Meltdown. Ожидается, что процессоры Intel Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года.

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