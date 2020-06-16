Менло-Парк, США, , 01:02 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран, включая Россию, сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram и Facebook в ночь на 16 июня. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Большая часть жалоб на работу Instagram, 66%, связана с проблемами при просмотре новостной ленты, около 17% пользователей не могут войти в собственный аккаунт, ещё 16% сообщивших о неполадках не могут просматривать сайт социальной сети.

У Facebook большая часть жалоб, 56%, связана с полным отключением социальной сети, около 25% пользователей не могут войти в аккаунт, ещё 15% сообщают о неполадках при просмотре новостной ленты.

Наибольшее число жалоб поступает от пользователей в США, Канаде, Великобритании, Нидерландов, Польши, а также в Турции и Перу. В России незначительные неполадки в работе Instagram наблюдаются главным образом у жителей Москвы.

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