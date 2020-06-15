Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin впервые может сорвать график поставок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает 15 июня журнал Aviation Week & Space Technology.

По информации издания, корпорация планирует выпустить в 2020 году от 117 до 124 истребителей F-35 различных модификаций, тогда как в 2019 году было выпущено 134 таких истребителя.

Издание подчёркивает, что с 2009 года ежегодный выпуск истребителей F-35 только увеличивался и это сокращение станет первым в истории производства истребителей пятого поколения.

В частности, сообщается о значительном числе заболевших COVID-19 работников сборочного предприятия Lockheed Martin в городе Форт-Уорт в штате Техас. Один из сотрудников предприятия умер от этого заболевания.

Кроме того, пандемия коронавируса серьезно повлияла на всю цепочку смежных производств, выпускавших для Lockheed Martin различные узлы и агрегаты для нового истребителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны согласовало вооружение БМП Т-15 «Армата» 57-мм модулем «Кинжал»