Москва, , 17:20 — REGNUM Минобороны согласовало оснащение перспективной тяжелой боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата» 57-миллиметровым боевым модулем «Кинжал» с 57-миллиметровым скорострельным орудием, сообщает 15 июня газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

Уточняется, что в боекомплект нового орудия будут входить боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва для поражения противника в зданиях и полевых укреплениях.

Кроме того, сообщается о 57-мм снарядах для борьбы с беспилотниками, вертолетами, самолетами и ракетами.

Последний вариант БМП Т-15 с боевым модулем «Кинжал» впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня. Кроме того, впервые по Красной площади пройдет также 57-мм самоходная артиллерийская установка 2С38 «Деривация-ПВО», в арсенал которой также будут включены новые боеприпасы.

Кроме того, новая артиллерийская 57-миллиметровая пушка может вести огонь обычными снарядами, ранее разработанными для пушки С-60.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле рассказали о планах Путина посетить главный храм Вооруженных сил