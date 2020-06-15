Лондон, , 13:26 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания MG Cars (принадлежит китайской компании Nanjing Automobile) готовит премьеру своего первого электромобиля. Изображения новой электрической модели размещены в базе данных британского патентного бюро.

Судя по изображениям, электрокар получит внешность в стиле концепта E-Motion, премьера которого прошла в 2017 году. Авто напоминает модели Aston Martin и Bentley. Новинка оснащена дверьми, которые открываются вверх (в стиле «крылья бабочки»), четырьмя креслами, мультимедийкой с большим сенсорным дисплеем и новейшей системой связи.

Подробностей о технической составляющей модели автопроизводитель не раскрывает. Стоит также отметить, что новое купе MG пока не имеет официального названия.

Предполагается, что электрокар будет набирать первую «сотню» всего за четыре секунды. Запас хода составит 500 км.

Ранее японский автопроизводитель Yamaha запатентовал в ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза дизайн спортивного электромобиля.

Читайте также: Экстерьер обновленных Acura MDX и TLX запатентован в ЕС