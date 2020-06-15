Берлин, , 12:46 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Senner Tuning представило пакет Stage 1 для Mercedes-AMG GT S, который увеличивает производительность автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В комплект тюнеры включили спортивный воздушный фильтр K&N, заслонку системы выхлопа и обновлённое программное обеспечение. Все эти новшества увеличивают производительность AMG GT S до 623 «лошадей» (750 Нм), в то время, как актуальная модель авто развивает мощность в 515 л. с. (670 Нм).

После доработки модель может разгоняться с 0 до 100 км/ч меньше чем за 3,8 секунды. При этом максимальная скорость авто превысила отметку в 310 км/ч.

Тюнеры «обули» Mercedes-AMG GT S тв 10-спицевые колёса Pirelli P Zero. Размер передних дисков равен 20 дюймов, а задних — 21 дюйм.

Кроме того, специалисты компании оснастили «немца» регулируемыми пружинами KW, которые позволяют занизить переднюю часть машины на 25 мм, а заднюю — на 10 — 30 мм.

Ранее российские дилеры Mercedes-Benz начали принимать заказы на рестайлинговые седаны E-класса. Клиенты немецкого автопроизводителя получат новинку только к концу лета 2020 года.

Читайте также: Mercedes-Benz выпустит ограниченную спецверсию «Майбаха» с V12