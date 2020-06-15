Москва, , 12:29 — REGNUM По итогам 2019 года на трёх российских заводах было собрано 610,7 тыс. машин иностранных марок. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Такие данные были получены специалистами аналитического агентства в ходе подготовки отчета «Автопром в России. Итоги 2019 года, перспективы». Аналитики подсчитали, что всего за весь 2019 год в РФ было собрано 1,2 млн экземпляров автомобильной техники иностранных брендов. Получается, что чуть более половины иномарок было выпущено на трех предприятиях.

Первое место по объему выпускаемой продукции среди этих заводов занимает петербургское предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Там за год было собрано 245 тыс. машин. На втором месте калининградский «Автотор» (214,1 тыс. ед.), а на третьем — калужский «Фольксваген Груп Рус» (151,6 тыс. ед.).

Напомним, 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 11,5 млн машин иностранных брендов, которые были выпущены на российских предприятиях.

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