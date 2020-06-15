Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Американская компания Cadillac (принадлежит General Motors) готовит к выпуску дизельную вариацию большого внедорожника Escalade под обозначением 600D. Об этом сообщает издание Cadillac Society.

Буква D в обозначении авто указывает на дизельный тип двигателя, а число 600 — на крутящий момент, который составляет 623 Нм. Максимальная производительность этого двигателя достигает 281 л. с., а его рабочий объём составляет три литра.

Стоит отметить, что такая система индексов стала новой для Cadillac — до 2020 года она не использовалась. Новая схема обозначений моделей предназначается для всех машин компании Cadillac, кроме V-серии.

По мнению руководства автокомпании, с помощью нового обозначения намного проще понимать характеристики машины. В будущем данную систему планируют внедрить для обозначения бензиновых, гибридных и электрических моделей Cadillac.

Ранее компания Cadillac прекратила сборку большого роскошного седана CT6.

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