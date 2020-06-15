Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Американская компания Airstream, специализирующаяся на производстве трейлеров, представила обновлённые туристические прицепы Flying Cloud и International 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте производителя.

Внешний вид трейлера Flying Cloud специалисты компании полностью переработали. Теперь он выполнен в духе Sunlit Maple (залитый солнцем клен — ред.). Кроме того, в фургоне были установлены новые смесители для ванной и кухонной раковины, а шкафы для хранения вещей теперь имеют новую отделку.

Что касается прицепа International, то здесь две предыдущие комплектации International — Serenity и Signature объединены в одну. У этого фургона также изменился экстерьер. Теперь он оформлен в стиле «Побережье». Для покупателя доступны два новых цвета обивки: Ultraleather (серый оттенок) и оттенок Aqua (бледно-голубой).

International также оснастили новым оборудованием, в том числе иной квадратной раковиной и затемненными рулонными шторами.

Стоимость обновлённого прицепа Flying Clouds начинается от 78 242,60 долларов (около 5,45 млн рублей), International — от 91 900 долларов (около 6,35 млн) рублей.

Ранее в США компания Boreas Campers представила автодом, подходящий для удалённой работы, оснащённый антенной и сотовым усилителем сигнала. Электричество поступает в автодом от солнечных батарей на 110 Вт.

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