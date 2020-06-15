Москва, , 08:44 — REGNUM Российские специалисты модифицируют комплекс ПВО «Тор-М2» таким образом, что он сможет преодолевать вплавь водные преграды. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу «Национальная оборона».

Комплекс ПВО получит специализированное колесное шасси, пояснил он. Кроме того, ЗРК «Тор-М2ДТ» будут поставлены подразделениям ПВО, которые дислоцированы в условиях Арктики и Крайнего севера.

Российские войска будут оснащать комплексами ПВО «Тор-М2» до 2027 года в соответствии с контрактом, подписанным Министерством обороны и заводом «Купол». Цена контракта — 100 млрд рублей.

«Тор-М2» является всепогодным тактическим зенитным ракетным комплексом, он способен поражать самолёты, вертолёты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и другие объекты.

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