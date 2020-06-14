Пекин, , 15:37 — REGNUM На космодроме «Сичан» подготовлен к запуску спутник, которые завершит формирование навигационной группировки «Бэйдоу». 14 июня об этом сообщает газета China Daily.

Подготовленный к запуску спутник станет 59-ым в общей группировке «Бэйдоу» и 30-ым среди спутников третьего поколения. Спутник будет запущен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с космодрома «Сичан» в течение нескольких дней.

Этим запуском Китай завершит создание глобальной навигационной системы «Бэйдоу», являющейся аналогом российской ГЛОНАСС и американской GPS. В коммерческую эксплуатацию система была запущена в 2012 году, однако на первом этапе она обеспечивала покрытие только территории Китая и сопредельных стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня был введён в эксплуатацию предпоследний спутник группировки «Бэйдоу». Этот спутник был запущен на околоземную орбиту с космодрома «Сичан» 9 марта.

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