Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 14:35 — REGNUM Входящие в резервный состав экипажа корабля «Союз МС-17» космонавты Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин прошли комплексные тренировки по подготовке к работам в открытом космосе. 14 июня об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Тренировочные занятия прошли в Центре подготовки космонавтов на тренажёре «Выход-2». Этот тренажёр позволяет воспроизвести работу полётных скафандров «Орлан-МКС» и оборудования шлюзовых отсеков Международной космической станции в условиях невесомости.

В ходе этих занятий космонавты отработали умения по обслуживанию систем кислородного питания и терморегулирования скафандров и замену некоторых элементов. Отмечается, что члены резервного экипажа продемонстрировали высокий уровень соответствующих навыков.

Обычно к регулярным полётам на МКС готовятся два экипажа — основной и дублирующий. Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Роскосмосе решили создать ещё один резервный экипаж для подготовки к предстоящему запуску пилотируемого корабля. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-17» запланирован на октябрь 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Роскосмос утвердил состав основного и дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17». В состав основного экипажа вошли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт США Кэтлин Рубинс. В состав дублирующего — космонавтов Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай.

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