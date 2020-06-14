Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Двухпартийная группа сенаторов США представила на обсуждение законопроект о выделении государственной помощи производителям полупроводниковых устройств в размере около $22,8 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект был внесён на рассмотрение в Сенат США сенатором от штат Техас Джоном Корнином и сенатором от Вирджинии Марком Уорнером. Корнин является республиканцем, Уорнер — демократом.

Предполагаемое законопроектом финансирование должно быть направлено на стимулирование строительства заводов по производству интегральных микросхем в США. Сенаторы отмечают, что эти меры должны снизить зависимость США от поставок микросхем из стран Азии. В настоящее время тайваньская компания TSMC и другие азиатские компании производят чипы для ведущих американских компаний, включая Apple, Qualcomm и Nvidia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае представители тайваньской компании TSMC объявили о создании нового завода по производству полупроводниковых устройств с США стоимостью около $12 млрд.

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