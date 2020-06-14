Сеул, , 12:56 — REGNUM В первом квартале 2020 года средняя стоимость смартфонов южнокорейской компании Samsung выросла на 8,5% в годовом исчислении. Об этом сообщает газета The Korea Herald со ссылкой на данные исследовательской компании Strategic Analytics.

По оценкам экспертов, в период с января по март 2020 года смартфоны Samsung продавались в среднем за $292. По сравнению с последним кварталом 2019 года средняя цена выросла на 20,7%.

Отмечается, что максимальная средняя цена на смартфоны южнокорейской компании была достигнута во втором квартале 2014 года. Тогда устройства Samsung продавались по средней цене $287.

Рост средней цены объясняется появлением дорогих моделей, включая Galaxy Z Flip со складным экраном и флагманской серии Galaxy S20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года эксперты исследовательской компании International Data Corporation зафиксировали рекордное падением поставок на рынке смартфонов. За этот период во всём мире было поставлено 275,8 млн устройств, что на 11,7% меньше показателя за тот же квартал 2019 года.