Токио, , 12:40 — REGNUM Компьютерные системы девяти заводов японского автопроизводителя Honda, расположенные в шести разных странах, подверглись кибератакам в течение недели. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

От хакерских атак пострадали заводы Honda в Японии, Италии, Турции, Великобритании и США. В большинстве случаев специалисты отразили угрозу без существенного нарушения работы предприятий, однако производство на двух заводах в США и Бразилии было временно приостановлено.

Отмечается, что атаки проводились и использованием вирусов-вымогателей (Ransomware). Вредоносные программы этого типа блокируют доступ к поражённым системам. Как правило, злоумышленники требуют выкуп за восстановление исходного состояния.

Издание отмечает, что современные предприятия становятся всё более зависимыми от технологий интернета вещей. Это повышает уязвимость производства от кибератак и заставляет серьёзнее относится к информационной безопасности. По оценкам поставщика программного обеспечения для обеспечения безопасности McAfee, в первом квартале 2020 года финансовые потери, связанные с кибератаками достигли $8,4 млрд, что на 270% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне австралийская компания Lion, производящая напитки и молочную продукцию, была вынуждена приостановить работу своих компьютерных систем из-за кибератаки. турц

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