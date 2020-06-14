Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Тестовая версия мобильной операционной системы Android 11 содержит «Корзину» для временного хранения удалённых файлов. Об этом сообщает портал сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

В июне компания Google выпустила открытую тестовую версию операционной системы Android. В этой версии разработчики обнаружили временное хранилище для удаляемых файлов. В отличие от «Корзины» на персональных компьютерах под управлением Windows, это хранилище на Android по умолчанию скрыто от пользователей.

Доступ к удалённым файлам можно получить из приложений, например, используемых для хранения фотографий или видео. Отмечается, что по умолчанию удалённые файлы хранятся в течение 30 дней, после чего окончательно уничтожаются из памяти устройства.

Ожидается, что стабильная версия Android 11 будет представлена в сентябре 2020 года. Среди других изменений разработчики выделяют расширение возможностей управления контактами и снятие ограничение в 4 Гб на размер файлов при записи видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне разработчики предупредили, что у некоторых пользователей при установке тестовой системы Android 11 Beta 1 отключается сервис электронных платежей Google Pay.

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