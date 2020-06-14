Берлин, , 11:36 — REGNUM Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выдало сертификат типа на электрический самолёт Velis Electro компании Pipistrel. Об этом сообщает пресс-служба EASA.

Выданный словенской компании сертификат типа стал первым в ЕС для полностью электрического самолёта. Проведение мероприятий по сертификации, включая проведение лётных испытаний, заняло три года.

«Это захватывающий прорыв. Это первый электрический самолет, сертифицированный EASA, но он, безусловно, не станет последним. В авиационной отрасли разрабатывают новые технологии для снижения уровня шума и выбросов», — отметил исполнительный директор EASA Патрик Кай.

Velis Electro является двухместным самолётом, предназначенным для обучения пилотов. Размер крыла этой модели составляет 10,7 метров, длина — 6,5 метров. Масса самолёта с аккумуляторами составляет 428 кг, максимальная взлётная масса — 600 кг. Крейсерская скорость судна составляет 167 км/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания Rolls-Royce представила прототипа самолёта с электрическими двигателями ACCEL. Планируется, что он сможет развивать скорость до 480 км/ч, что сделает его самым быстрым из полностью электрических воздушных судов.

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