Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Американская компания AT&T обсуждает продажу игрового подразделения принадлежащего ей концерна Warner Bros. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли.

По данным CNBC, интерес к приобретению разработчика видеоигр Warner Bros. Interactive Entertainment выразили компании Take-Two Interactive, Electronic Arts и Activision Blizzard. Отмечается, что в AT&T рассчитывают выручить от этой сделки около $4 млрд.

Warner Bros. Interactive Entertainment является создателем нескольких игровых франшиз, связанных с интелелктуальной собственностью Warner, включая Harry Potter, Game of Thrones, The LEGO. Также этой компании принадлежат права на серии видеоигр Mortal Combar и Scribblenauts. Отмечается, что обсуждаемая сделка может включать соглашение о коммерческом лицензировании, по которому AT&T продолжит получать доход от интеллектуальной собственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года аналитик компании NPD Group Мэт Пискателла опубликовал рейтинг самых продаваемых видеоигр про супергероев в США. Видеоигры от Warner Bros. Interactive заняли семь из десяти строчек рейтинга.