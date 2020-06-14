Тайбэй, , 10:04 — REGNUM Суд города Тайчжун признал сотрудников компании United Microelectronics Corp (UMC) виновными в хищении или содействию хищению интеллектуальной собственности американской компании Micron Techonology Inc. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Районный суд Тайчжуна признал виновными трёх инженеров UMC в хищении интеллектуальной собственности или содействию этому хищению. Инженеры приговорены к тюремного заключению на срок от 4,5 до 6,5 лет, также они должны будут выплатить штрафы от $134 тыс. до $202 тыс. Сама компания UMC оштрафована на $3,4 млн. В UMC заявили, что намерены обжаловать это решение.

Разбирательство между Micron и UMC тянется с 2017 года. Тогда американская компания обвинила UMC и её партнёра из Китая Fujian Jinhua в хищении интеллектуальной собственности, составляющей коммерческую тайну. В том же году прокуроры Тайчжуна предъявили обвинения сотрудникам UMC, которые прежде работали в тайваньском подразделении компании Micron. Сообщалось, что они применяли использовали Micron по производству компьютерной памяти типа DRAM при реализации совместных проектов UMC и Fujian Jinhua.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года компания UMC отказалась от совместного проекта по производству модулей динамической памяти DRAM с китайской компанией Fujian Jinhua.

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