Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Американская компания Facebook тестирует возможность использования биометрических систем Face ID и Touch ID для аутентификации в приложении Facebook Messenger. Об этом сообщает Engadget.

Новая функция позволит блокировать доступ посторонних людей к почтовому ящику пользователя iOS-устройств. Для аутентификации будут использоваться биометрические данные с помощью сканера лица формы Face ID или сканера отпечатков пальцев Touch ID.

В тестировании этой функции участвует небольшое число пользователей смартфонов с операционной системой iOS. Ожидается, что в будущем она будет внедрена и на Android-устройствах.

«Мы хотим дать людям больше возможностей и средств для защиты своих личных сообщений», — подчеркнули в Facebook.

Отмечается, что подобные системы защиты уже используются в ряде других мессенджеров, включая принадлежащий компании Facebook WhatsApp.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Facebook выпустила приложение Messenger Desktop для компьютеров под управлением операционных систем Windows и MacOS. Ранее этот сервис видеосвязи был доступен только в виде приложения для мобильных устройств или браузерной версии.