Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Руководство компании NEC Energy Solutions объявило об остановке бизнеса по производству систем хранения энергии и уходе с рынка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания NEC Energy Solutions принадлежит японской корпорации NEC. Бывший руководитель NEC Energy Solutions Стив Флуддер рассказал, что материнская организация пыталась продать это подразделение, однако не смогла найти покупателей из-за экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции

Не найдя покупателя, в NEC решили начать постепенное сворачивание деятельности подразделения. Компания завершит выполнение уже подписанных контрактов, однако не будет начинать новых проектов.

Глава отдела исследований чистой энергии в BloombergNEF объяснил, что NEC Energy Solutions была одной из немногих сравнительно небольших компаний, которым удавалось удержаться в аккумуляторной промышленности. Он добавил, что многие компании, которым нужны такие аккумуляторы, например разработчики солнечных и ветряных электростанций, создают собственные производственные мощности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в министерстве промышленности Китая заявили о падении выручки крупнейших производителей аккумуляторных батарей на 13,5% в годовом исчислении в период с января по апрель текущего года.