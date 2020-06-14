Тайбэй, , 08:21 — REGNUM Поставки жидкокристаллических дисплеев для приборных панелей и других применяемых в автомобилях экранах в 2020 году сократятся на 15,9% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании Digitimes Research.

Пандемия коронавирусной инфекции ударила по автомобильным рынкам в большинстве стран мира. Аналитики прогнозируют, что это вызовет и снижение поставок ЖК-дисплеев, которые используются в качестве приборных панелей, экранов заднего вида и индикаторов на лобовом стекле.

Ожидается, что в 2020 году будет поставлено 50,1 млн ЖК-панелей для автомобильной промышленности. В 2019 году объём поставок составил 59,6 дисплеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года глобальные поставки жидкокристаллических дисплеев упали на 7,7% в годовом исчислении.

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