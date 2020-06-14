Саппоро, Япония, , 07:30 — REGNUM Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск ракеты-носителя MOMO, сообщает телеканал NHK World.

Запуск производился с площадки Interstellar Technologies возле города Тайко на острове Хоккайдо. Ракета стартовала в 5:15 по местному времени, уже через минуту после старта двигатель непредвиденно отключился, после чего ракета упала в море. Отмечается, что ракета поднялась на высоту около 11 км.

Этот запуск стал пятым для лёгких ракет MOMO. Первый и второй испытательные запуски, проведённые в 2017 и 2018 годах, завершились неудачей. Третий запуск в мае 2019 года прошёл удачно — ракета успешно преодолела линию Кармана (100 км над уровнем моря) и вышла в космическое пространство.

Ракета MOMO-5, как и её предшественница, имеет длину 10 метров, её диаметр составляет 50 см. Планируется, что использование этих малых ракет позволит существенно снизить запуск лёгких спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей.

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