Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Все спутники Starlink, запущенные с помощью ракеты-носителя Falcon 9, выведены на целевую орбиту. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом спутников Starlink стартовала с площадки на мысе Канаверал 13 июня в 12:21 по московскому времени. Спустя два часа в SpaceX сообщили об удачном завершении миссии.

«Подтверждено успешное развёртывание 58 спутников Starlink», — заявили в компании.

В качестве дополнительной полезной нагрузки Falcon 9 вывела на околоземную орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли SkySats, которые также были успешно выведены на околоземную орбиту.

Компания SpaceX создаёт группировку спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. После запуска 13 июня состав группировки доведён до 538 космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что открытое тестирование системы спутникового интернета Starlink начнётся до конца 2020 года.

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