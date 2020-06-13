Вашингтон, , 15:35 — REGNUM На предстоящей конференции для разработчиков Apple компания может представить не только обновления программных продуктов, но и новый компьютер Mac. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Международная конференция для разработчиков на платформах Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) проводится с 2008 года. В 2020 году мероприятие в формате онлайн-конференции начнётся 22 июня. Компания Apple будет транслировать WWDC на своём сайте, а также на видеохостинге YouTube.

На конференции представители Apple расскажут о предстоящих обновлениях операционных систем iOS, iPadOS, macOS, TVOS и WatchOS для разных продуктов Apple. Однако профильные журналисты ожидают, что также на этом мероприятии Apple объявил о переходе компьютеров Mac с процессоров Intel на процессоры ARM и представит первое такое устройство.

Информацию о переходе компьютеров Mac на процессоры ARM подтверждает и агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в отрасли. Компания Apple за свою историю переводила компьютеры Mac на другие процессоры дважды: в начале 1990-х годов Apple перешла с процессоров Motorola на PowerPC, а в 2005 году — с PowerPC на Intel.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в компании Apple объявили, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ежегодная конференция разработчиков WWDC в 2020 году пройдёт в формате онлайн-мероприятия.

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