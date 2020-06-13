Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Некоторые пользователи компьютеров с операционной системой Windows 10 столкнулись с проблемами при использовании принтеров после установки последнего накопительного обновления. Об этом сообщает портал WindowsLatest.

Июньское накопительное обновление Windows 10 с номером KB4557957 было призвано исправить более сотни уязвимостей в системе безопасности. После установки обновления некоторые пользователи стали жаловаться на проблемы с использованием принтеров на сайте технической поддержки Microsoft и специализированных форумах.

Отмечается, что чаще всего о проблемах сообщали владельцы принтеров Ricoh, однако встречались сообщения и о сбоях в работе устройств компаний Brother и Canon. Самой распространённой ошибкой стало исчезновение документов из очереди печати, а также нестабильность соединения с принтером.

Независимый консультант сообщества Microsoft на сайте компании отметил, что инженеры уже знаю об этой ошибке. Он добавил, что она будет исправлена в ближайшем обновлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Microsoft выпустила крупное обновление операционной системы Windows 10. В этом версии разработчики снизили нагрузку на процессор при индексации файлов и улучшили производительность системы на компьютерах с HDD-накопителями.