Москва, , 14:35 — REGNUM Высокопрочный анаэробный герметик, сохраняющий свои свойства в широком диапазон температур, разработали специалисты холдинга «РТ-Химкомпозит». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Разработанный полимер «Анатерм-527» предназначен для использования в судостроении, авиационной отрасли и нефтегазовом секторе. Герметик обеспечивает фиксацию и герметизацию резьбовых соединений, сохраняя свойства в условиях высоких нагрузок в диапазоне температур от минус 60 °C до плюс 150 °C.

В Ростехе отметили, что «Анатерм-527» не имеет отечественных аналогов, а его стоимость на 15−20% ниже зарубежных материалов. Новый полимер уже прошёл успешные испытания на заводе АвтоВАЗ и ряде других предприятий.

«В настоящее время ведется работа по его внесению в конструкторскую документацию и изготовлению первых опытно-промышленных партий», — добавил генеральный директор НИИ полимеров холдинга «РТ-Химкомпозит» Вадим Луконин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года специалисты «РТ-Химкомпозит» представили новый конструкционный пенопалст «Акримид», предназначенный для применения в авиационной промышленности и изготовлении внутренней обшивки космических аппаратов.

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