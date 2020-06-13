Пекин, , 14:08 — REGNUM Китайский производитель смартфонов OnePlus готовит к выходу свои первые полностью беспроводные наушники. Об этом сообщает портал сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

Ранее информация о том, что OnePlus работает над беспроводными наушниками уже появлялась на специализированных порталах. Разработчики нашли подтверждение этим сообщениям в коде бета-версии операционной системы Android 11 для смартфона OnePlus 8.

Специалисты обнаружили несколько упоминаний беспроводных наушников OnePlus Pods. В частности, в коде описываются некоторые элементы управления наушниками, включая отображение уровня заряда и навигация с помощью датчиков касания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года глобальные поставки беспроводных наушников выросли на 68,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.