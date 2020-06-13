Токио, , 13:36 — REGNUM Разработчики японского суперкомпьютера Fugaku рассчитывают, что он возглавит список мощнейших вычислительных систем, который будет обновлён в июне. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Суперкомпьютер Fugaku разработан специалистами компании Fujitsu совместно с учёными института физико-химических исследований RIKEN. Проектная пиковая мощность этой вычислительной системы составляет 530 петафлопс. Этот показатель почти вдвое выше пиковой мощности американского суперкомпьютера Summit, который считается мощнейшим в мире.

Планировалось, что Fugaku будет запущен на полную мощность в 2021 году. Однако разработчики решили запустить его в экспериментальном режиме уже в первой половине 2020 года. Одной из причин досрочного запуска стала возможность использования для обработки вычислений, необходимых для разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Разработчики рассчитывают, что даже в таком режиме Fugaku сможет возглавить рейтинг мощнейших вычислительных систем Top500. Этот рейтинг обновляется дважды в год, авторы проекта обновят его позже в июне.

Отмечается, что последний раз японский суперкомпьютер возглавлял рейтинг Top500 восемь с половиной лет назад. Этот рекорд принадлежит запущенному в 2011 году K computer, также произведённому компанией Fujitsu. Мощность этого суперкомпьютера составляет 10,51 пентафлопс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне учёные научно-исследовательского института RIKEN построили модель распространения коронавирусной инфекции с помощью мощностей суперкомпьютера Fugaku.

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