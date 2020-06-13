Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.

Запуск прошёл в штатном режиме, первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на плавучую платформу SpaceX. Основной полезной нагрузкой стали 58 спутников формируемой группировки Starlink. В результате этого запуска общее количество запущенных спутников Starlink доведено до 538.

В качестве дополнительной полезной нагрузки на околоземную орбиту также были выведены три спутника группировки SkySat. Эти аппараты принадлежат компании Planet Labs и используются для спутниковой фото и видеосъёмки.

Компания SpaceX формирует группировку Starlink для создания системы спутникового интернета. Планируется, что общее количество спутников в составе группировки будет доведено до нескольких десятков тысяч, что позволит обеспечить широкополосный доступ к сети интернет на всей поверхности Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink.

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