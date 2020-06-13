Париж, , 12:38 — REGNUM Старт ракеты-носителя Vega с пакетом спутников, включая российско-французский аппарат AMICal, назначен на 19 июня, сообщает пресс-служба компании-оператора запуска Arianespace.

Пуск ракеты-носителя Европейского космического агентства будет производиться с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Vega выведет на околоземную орбиту 53 малых спутника. Данные спутники принадлежат 21 организации из 13 различных стран, эти космические аппараты будут использоваться для дистанционного зондирования Земли, телекоммуникации и проведения исследований.

Одним из спутников в составе планируемой миссии является аппарат AMICal, созданный НИИ ядерной физики МГУ совместно с университетом Гренобля. Данные с этого спутника будут использоваться для изучения полярных сияний.

Предстоящий запуск станет первым для ракет-носителей Vega в 2020 году. Предыдущий запуск состоялся в июле 2019 года, тогда пуск завершился неудачей из-за разрушения двигателя второй ступени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта правительство Франции приостановило все запуски с космодрома «Куру» в рамках кампании по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.